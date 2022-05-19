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"Нам еще есть, что расчищать". Данилов заявил об угрозе из-за оставшихся после Януковича "гауляйтеров"

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Россия, не меняя планов по уничтожению Украины, пытается серьезно дестабилизировать ситуацию в стране. Для этого Кремль использует гауляйтеров, оставшихся после президентства беглого Виктора Януковича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью НВ.

"Москва планы по уничтожению нашей страны не меняла, не меняла планы по уничтожению нашего военно-политического руководства. Я повторяю, что враг совсем не слаб. Кроме того, наблюдается попытка внутренне дестабилизировать страну через оставшихся после Януковича гауляйтеров, и эта внутренняя угроза не менее опасна, чем внешняя", - говорит он.

По словам Данилова, Украине предстоит много работы в борьбе с внутренним врагом.

"Внешний враг, он видимый, а насчет внутреннего, ситуация всегда сложнее, когда в каком-то кабинете сидит враг, это всегда опасно, к сожалению, нам еще есть, что расчищать", - резюмировал он.

Напомним, гауляйтером называли чиновника в Третьем Райхе, который осуществлял всю полноту власти на вверенной ему административно-территориальной единице - так называемой гау. В 1933 году в Германии было 32 гау, в дальнейшем их количество увеличилось до 43-х.

Как сообщалось, ранее Данилов заявлял, что говорить об окончании войны уже в этом месяце легкомысленно, поскольку Россия не так слаба. Ситуация будет зависеть от того, как западные партнеры будут поставлять Украине необходимое оружие.

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Алексей Данилов