ua ru
Ср, 11 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нам є ким пишатися. Голова Національної поліції відвідав Бахмут (фото)

Новость на русском →
Бахмут, Середа 11 січня 2023 21:46
Нам є ким пишатися. Голова Національної поліції відвідав Бахмут (фото) Фото: Ігор Клименко, голова Національної поліції України (facebook.com/iklymenko.fb)
Автор: Дмитро Браславський

Голова Національної поліції України Ігор Клименко відвідав Бахмут у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку у Facebook.

"Поліцейські на місці. Працюють. Евакуюють. Рятують. І захищають", - йдеться у дописі.

За його словами, у Бахмуті він зустрівся з командирами спецформувань поліції. Під час зустрічі обговорили ситуацію у районах ведення активних бойових дій, залучення до виконання особливих завдань та реалізацію однієї ідеї. Про неї розповім трохи згодом.

"Вмотивованість та відвага поліцейських, які несуть службу в гарячих точках країни, заряджає. Нам є ким пишатися", - додав Клименко.

Нагадаємо, нещодавно керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов відвідав передові позиції українських військових у Бахмуті.

Президент Володимир Зеленський 20 грудня відвідав Бахмут у Донецькій області. Візит глави держави попередньо не анонсувався.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Бахмут полиция Війна в Україні
NEWS
Британія підтвердила плани надати свої танки Україні, - FT
Британія підтвердила плани надати свої танки Україні, - FT
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Україна звільнить Крим до кінця серпня
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал США Бен Ходжес: Україна звільнить Крим до кінця серпня