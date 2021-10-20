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Налоговый законопроект убивает средний класс, его нужно снять с рассмотрения, - "Удар"

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Киев, Среда 20 октября 2021 18:30
Налоговый законопроект убивает средний класс, его нужно снять с рассмотрения, - "Удар" Фото: "УДАР Виталия Кличко" (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

"УДАР Виталия Кличко" требует снять с рассмотрения законопроект №5600, поскольку в нем до сих пор остаются нормы, которые бьют по малых и средних предпринимателях и обычных украинцах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление, обнародованное на сайте "УДАРа".

"С момента регистрации власть манипулятивно формировала восприятие данного законопроекту как "антиолигархического". Вместо этого он станет удавкой для малого и среднего бизнеса и рядовых граждан. "УДАР Виталия Кличко" с момента обнародования этого законопроекта выступал против его одобрения в первоначальном виде. В результате борьбы и давления на власть удалось добиться, чтобы из текста законопроекта ко второму чтению исчезли некоторые скандальные нормы. Однако остались другие, которые бьют по малых и средних предпринимателях и обычных украинцах", - говорится в заявлении.

В "УДАРе" отмечают, что рассмотрение законопроекта по спецпроцедуре, в возрожденном "турборежиме", делает невозможным качественное и продуктивное рассмотрение поправок народных депутатов.

В связи с этим "УДАР Виталия Кличко" требует вообще снять с рассмотрения проект, который убивает украинский бизнес и средний класс. В партии призывают вернуться к широкому национальному обсуждению с привлечением профильных ассоциаций и наработать пакет решений, которые действительно улучшат условия ведения бизнеса в стране и будут стимулировать экономическое развитие.

"Государство и экономика станут сильными только тогда, когда сильными и самодостаточными будут граждане. Главная задача государства - создание условий для ведения честного бизнеса: установление равных налоговых правил, введение прозрачного администрирования налогов, завершение судебной реформы, чтобы предприниматели могли защитить свой труд", - отмечают в "УДАРе Виталия Кличко".

Как сообщалось, ранее в "УДАРе Виталия Кличко" заявили, что видеообращение народного депутата Украины Ильи Кивы, адресованное Владимиру Путину, должно трактоваться как особо тяжкое преступление против Украины - государственная измена.

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