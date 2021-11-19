ru ua
Пт, 19 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Налоговый законопроект нужно окончательно снять с рассмотрения Верховной рады, - Продан

Новина українською →
Киев, Пятница 19 ноября 2021 11:26
Налоговый законопроект нужно окончательно снять с рассмотрения Верховной рады, - Продан Фото: народный депутат "УДАРа Виталия Кличко" Оксана Продан (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Законопроект №5600 нужно окончательно снять с рассмотрения и, наконец, остановить этот многомесячный триллер атак на украинский бизнес.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата от "УДАРа" Оксаны Продан.

Она напомнила, что эпопея по продвижению законопроекта №5600 длится уже седьмой месяц.

"Сегодня конституционным большинством в 314 голосов народные депутаты сняли с рассмотрения (уже третий раз!) законопроект 5600, принятие которого значительно ухудшит жизнь украинским предпринимателям. "Слуги", перенося рассмотрение законопроекта, мотивировали это тем, что "нам нужно дополнительное время для консультаций". С кем? С бизнесом? Так профильные ассоциации предпринимателей уже неоднократно высказались против закона. Не хотелось бы, чтобы "дополнительные консультации" превратились в поиск "дополнительных мотиваций" для депутатов проголосовать 5600. Его надо окончательно снять с рассмотрения и наконец, остановить этот многомесячный триллер атак на украинский бизнес", - заявила Оксана Продан.

Продан подчеркнула: в "УДАРе Виталия Кличко" еще до официальной регистрации законопроекта отмечали, что правительство пытается усилить фискальное давление на бизнес и атаковать средний класс.

"Благодаря нашим общим усилиям удалось добиться того, что ряд скандальных норм исключили из проекта. Но сейчас понятно, что единственным правильным шагом является окончательное снятие с рассмотрения 5600. Уже очевидно, что голосов по его принятию нет", - заявила Оксана Продан.

Также Оксана Продан поблагодарила за сознательность народных депутатов, заблокировавших трибуну и не допустивших рассмотрение законопроекта о столице.

Как сообщалось, ранее "УДАР Виталия Кличко" требует исключить из законопроекта №5600 все положения, которые усиливают налоговое давление на малый и средний бизнес и предоставляют дополнительные полномочия налоговым органам.

Читайте РБК-Украина в Google News
УДАР
NEWS
Прививка от агрессии: Резников обсудил противодействие России с главой Пентагона
Прививка от агрессии: Резников обсудил противодействие России с главой Пентагона
DAILY
Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу