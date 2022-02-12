Налоговый долг: как проверить себя и какие могут быть последствия
Налоговый долг может привести к аресту и продаже имущества должника. Он возникает, если не перечислить в бюджет необходимую сумму налогов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Налоговый кодекс.
Последствия возникновения налогового долга
Чтобы проверить себя, есть ли задолженность, можно воспользоваться Электронным кабинетом налогоплательщика.
Налоговый долг может привести к:
- описи имущества, находящегося в налоговом залоге;
- взыскание средств;
- ареста имущества;
- продажи арестованного имущества;
- взыскание дебиторской задолженности;
- для ФЛП на едином налоге - к потере статуса упрощенца.
Процедура взыскания
Налоговый долг взимается в несколько этапов. Сначала должнику присылают налоговое требование, если общая сумма задолженности превысила 60 необлагаемых минимумов доходов граждан (1020 гривен).
После этого у должника появляется право налогового залога. Следующий этап - опись имущества в налоговый залог. Право налогового залога распространяется на любое имущество, находящееся в собственности налогоплательщика.
Взыскание происходит не ранее чем через 30 календарных дней с даты направления налогового требования.
Как не допустить возникновения долга
Рекомендуется своевременно принимать меры по отсрочке денежных обязательств и не ждать, пока они станут налоговым долгом. Отсрочка налоговых обязательств или налогового долга также предусмотрена законом.
А если долг образовался, нужно погасить эту сумму за свой счет, источниками могут быть:
- ошибочно или излишне уплаченные по другим платежам суммы. В таком случае плательщик должен обратиться с заявлением о возврате этих средств путем зачисления их на погашение денежных обязательств;
- бюджетное возмещение НДС;
- остаток отрицательного значения НДС.
Напомним, с 1 января 2022 года руководитель контролирующего органа или его заместитель может принять решение о взыскании средств в счет погашения налогового долга без обращения в суд. Это предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс (законопроект 5600).