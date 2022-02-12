Податковий борг: як перевірити себе та які можуть бути наслідки

Податковий борг може призвести до арешту і продажу майна боржника. Він виникає, якщо не перерахувати до бюджету необхідну суму податків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Податковий кодекс.

Наслідки виникнення податкового боргу

Щоб перевірити себе, чи є заборгованість, можна скористатися Електронним кабінетом платника податків.

Податковий борг може призвести до:

опису майна, що перебуває у податковій заставі;

стягнення коштів;

арешту майна;

продажу арештованого майна;

стягнення дебіторської заборгованості;

для ФОП на єдиному податку - до втрати статусу спрощенця.

Процедура стягнення

Податковий борг стягується у кілька етапів. Спочатку боржнику надсилають податкову вимогу, якщо загальна сума заборгованості перевищила 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1020 гривень).

Після цього у боржника з'являється право податкової застави. Наступний етап - опис майна у податкову заставу. Право податкової застави поширюється на будь-яке майно, що перебуває у власності платника податків.

Стягнення відбувається не раніше ніж через 30 календарних днів від дати надсилання податкової вимоги.

Як не допустити виникнення боргу

Рекомендується своєчасно вживати заходів щодо відстрочення грошових зобов'язань і не чекати, доки вони стануть податковим боргом. Відстрочення податкових зобов'язань або податкового боргу також передбачено законом.

А якщо борг утворився, потрібно погасити цю суму своїм коштом, джерелами можуть бути: