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Податковий борг: як перевірити себе та які можуть бути наслідки

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Україна, Субота 12 лютого 2022 06:30
Податковий борг: як перевірити себе та які можуть бути наслідки Фото: податковий борг може призвести до продажу майна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Податковий борг може призвести до арешту і продажу майна боржника. Він виникає, якщо не перерахувати до бюджету необхідну суму податків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Податковий кодекс.

Наслідки виникнення податкового боргу

Щоб перевірити себе, чи є заборгованість, можна скористатися Електронним кабінетом платника податків.

Податковий борг може призвести до:

  • опису майна, що перебуває у податковій заставі;
  • стягнення коштів;
  • арешту майна;
  • продажу арештованого майна;
  • стягнення дебіторської заборгованості;
  • для ФОП на єдиному податку - до втрати статусу спрощенця.

Процедура стягнення

Податковий борг стягується у кілька етапів. Спочатку боржнику надсилають податкову вимогу, якщо загальна сума заборгованості перевищила 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1020 гривень).

Після цього у боржника з'являється право податкової застави. Наступний етап - опис майна у податкову заставу. Право податкової застави поширюється на будь-яке майно, що перебуває у власності платника податків.

Стягнення відбувається не раніше ніж через 30 календарних днів від дати надсилання податкової вимоги.

Як не допустити виникнення боргу

Рекомендується своєчасно вживати заходів щодо відстрочення грошових зобов'язань і не чекати, доки вони стануть податковим боргом. Відстрочення податкових зобов'язань або податкового боргу також передбачено законом.

А якщо борг утворився, потрібно погасити цю суму своїм коштом, джерелами можуть бути:

  • помилково чи надмірно сплачені за іншими платежами суми. У такому разі платник повинен звернутися із заявою про повернення цих коштів шляхом зарахування їх на погашення грошових зобов'язань;
  • бюджетне відшкодування з ПДВ;
  • залишок від'ємного значення ПДВ.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року керівник контролюючого органу чи його заступник може прийняти рішення про стягнення коштів в рахунок погашення податкового боргу без звернення до суду. Це передбачено змінами до Податкового кодексу (законопроект 5600).

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