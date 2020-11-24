Налоговая служба досрочно выполнила план по доходам госбюджета-2020

Фото: вывеска Министерства финансов Украины (ldaily.ua)

Государственная налоговая служба Украины досрочно выполнила план по доходам в бюджет Украины. Из запланированных 458 миллиардов служба внесла в бюджет за год уже 463 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Ведомство должно было за 2020 обеспечить поступление 458,2 миллиарда гривен, но к концу ноября уже внесло в бюджет 462,9 миллиарда гривен.

Отмечается, что среди ряда статей дохода, перевыполнены поступления по налогу на добавленную стоимость с учетом бюджетного возмещения (+28,4 миллиарда), административным штрафам и прочим санкциям (+2,2 миллиарда), акцизному налогу по ввезенным в Украину подакцизным товарам (+0,7 миллиарда). При этом, по некоторым другим статьям дохода годовые показатели еще не достигнуты.

По мнению министра финансов Сергея Марченко, эта статистика говорит об эффективности работы в сфере детенизации операций.

Сегодня также сообщалось, что Минфин по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 24 ноября 2020 года привлек в государственный бюджет 16,768 млрд грн. Это в 6,7 раза больше, чем на предыдущем аукционе (2,509 млрд грн).

Также Министерство финансов Украины завершает переговоры с Международным валютным фондом относительно параметров государственного бюджета на 2021 год. Документ будет подан в парламент в ближайшее время.