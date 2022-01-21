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Налоговая реформа: в Раде хотят запретить оформлять сотрудников ФОПами

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Украина, Пятница 21 января 2022 06:30
Налоговая реформа: в Раде хотят запретить оформлять сотрудников ФОПами Фото: Даниил Гетманцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предлагает ограничить возможности для оформления сотрудников ФОПами. При этом налоговую нагрузку на "белую" зарплату могут снизить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Гетманцева интернет-изданию "Обозреватель".

Ограничения для ФОПов

"Сузить возможность для сотрудничества ФОПов на третьей группе с юрлицами для предоставления услуг. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю. Речь идет о тех, кто не хочет платить налоги с зарплаты и оформляет своих сотрудников как "зарплатных ФОПов". Это все реформа налогообложения доходов. Снижаем ставку, однако заставляем платить всех", - сказал Гетманцев.

Такое ограничение должно предотвратить уклонения от уплаты налогов с зарплат украинцев. Ведь, когда работника оформляют в штат, с него надо платить 22% ЕСВ и 19,5% НДФЛ, тогда как с ФОПов - только 5% с зарплаты.

Предложения Гетманцева

Он предлагает снизить эффективную ставку налогообложения, расширить возможности для декларирования, ввести семейное декларирования и ввести с польской моделью налог на выведенный капитал как опцию для среднего бизнеса с оборотом до 200 млн гривен.

"Мы сделали все на уровне законодательства для детенизации, сейчас мяч на стороне органов исполнительной власти", - добавил Гетманцев.

Напомним, согласно Налоговому кодексу Украины, с 1 января 2022 года плательщики единого налога второй-четвертой групп, которые проводят наличные расчеты, обязаны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций.

Санкции за нарушение использования кассовых аппаратов предусматривают штраф в размере 100% стоимости проданных с нарушением товаров, а за последующие - уже 150% стоимости товара.

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