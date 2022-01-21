Налоговая реформа: в Раде хотят запретить оформлять сотрудников ФОПами

Глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предлагает ограничить возможности для оформления сотрудников ФОПами. При этом налоговую нагрузку на "белую" зарплату могут снизить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Гетманцева интернет-изданию " Обозреватель ".

Ограничения для ФОПов

"Сузить возможность для сотрудничества ФОПов на третьей группе с юрлицами для предоставления услуг. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю. Речь идет о тех, кто не хочет платить налоги с зарплаты и оформляет своих сотрудников как "зарплатных ФОПов". Это все реформа налогообложения доходов. Снижаем ставку, однако заставляем платить всех", - сказал Гетманцев.

Такое ограничение должно предотвратить уклонения от уплаты налогов с зарплат украинцев. Ведь, когда работника оформляют в штат, с него надо платить 22% ЕСВ и 19,5% НДФЛ, тогда как с ФОПов - только 5% с зарплаты.

Предложения Гетманцева

Он предлагает снизить эффективную ставку налогообложения, расширить возможности для декларирования, ввести семейное декларирования и ввести с польской моделью налог на выведенный капитал как опцию для среднего бизнеса с оборотом до 200 млн гривен.

"Мы сделали все на уровне законодательства для детенизации, сейчас мяч на стороне органов исполнительной власти", - добавил Гетманцев.