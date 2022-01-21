Податкова реформа: у Раді хочуть заборонити оформляти співробітників ФОПами

Голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує обмежити можливості для оформлення співробітників ФОПами. При цьому податкове навантаження на "білу" зарплату можуть знизити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Гетьманцева інтернет-виданню " Обозреватель ".

Обмеження для ФОПів

"Звузити можливість для співпраці ФОПів на третій групі з юрособами для надання послуг. Ви розумієте, про що я зараз говорю. Йдеться про тих, хто не хоче платити податки з зарплати і оформляє своїх співробітників як "зарплатних ФОПів". Це все реформа оподаткування доходів. Знижуємо ставку, однак змушуємо платити всіх", - сказав Гетманцев.

Таке обмеження має запобігти ухиленню від сплати податків із зарплат українців. Адже, коли працівника оформляють в штат, з нього треба платити 22% ЄСВ і 19,5% ПДФО, тоді як з ФОПів - тільки 5% із зарплати.

Пропозиції Гетманцева

Він пропонує знизити ефективну ставку оподаткування, розширити можливості для декларування, ввести сімейне декларування і ввести з польською моделлю податок на виведений капітал як опцію для середнього бізнесу з оборотом до 200 млн гривень.

"Ми зробили все на рівні законодавства для детінізації, зараз м'яч на боці органів виконавчої влади", - додав Гетманцев.