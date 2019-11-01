Налоговая работает над ликвидацией теневого рынка спирта, - Верланов

Фото: Сергей Верланов в Тернополе (пресс-служба)

По словам Верланова, Налоговая уже имеет конкретные результаты в борьбе с теневым рынком спирта

Времена ложной иллюзии безответственности перед государственным бюджетом прошли, а Налоговая работает таким образом, чтобы теневой оборот спирта больше не чувствовал себя свободно. Об этом заявил глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов во время рабочего совещания по вопросам развития спиртовой отрасли в Тернополе под председательством президента Владимира Зеленского.

Верланов отметил, что налоговая уже имеет конкретные результаты в борьбе с теневым рынком спирта, полученные с помощью четкой аналитической работы и пристального мониторинга всех участников рынка.

По его словам, последние три года налоговый план для подакцизной отрасли был несколько уменьшен по сравнению с реально возможными поступлениями. Однако и он выполнялся лишь на 75%.

"На эти 2 месяца, которые остались до окончания 2019 года мы ставим одно требование ко всем участникам рынка подакцизной продукции – обеспечить наполнение государственного бюджета на все 100% от запланированного. Это подход сервисной службы. В противном случае, мы будем вынуждены продемонстрировать все наши законные механизмы проверки, принуждения и взыскания, в тесном взаимодействии с правоохранительными органами", - заявил Верланов.

Он отметил, что ГНС уже имеет большой положительный опыт по борьбе с налоговыми махинациями по НДС.

"Только с помощью аналитики и мониторинга мы решили вопрос дополнительных поступлений от НДС. То есть, практический опыт мы имеем", - заявил глава Налоговой.

"Времена ложной иллюзии безответственности перед государственным бюджетом прошли... Пора выходить из тени и работать честно!", - подытожил Верланов.

Напомним, в сентябре 2019 года начисление налога на добавленную стоимость составило 20,95 млрд грн, что на 20,4% больше, чем в сентябре прошлого года.