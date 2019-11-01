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Податкова працює над ліквідацією тіньового ринку спирту, - Верланов

Новини » Політика     01.11.2019 - 20:07
Податкова працює над ліквідацією тіньового ринку спирту, - Верланов
Фото: Сергій Верланов у Тернополі (прес-служба)

За словами Верланова, Податкова вже має конкретні результати у боротьбі з тіньовим ринком спирту

Часи хибної ілюзії безвідповідальності перед державним бюджетом пройшли, а Податкова працює таким чином, щоб тіньовий обіг спирту більше не почував себе вільно. Про це заявив голова Державної податкової служби Сергій Верланов під час робочої наради з питань розвитку спиртової галузі у Тернополі під головуванням президента Володимира Зеленського.

Верланов зазначив, що податкова вже має конкретні результати у боротьбі з тіньовим ринком спирту, отримані за допомогою чіткої аналітичної роботи та пильного моніторингу усіх учасників ринку.

За його словами, останні три роки податковий план для підакцизної галузі був дещо зменшений у порівнянні з реально можливими надходженнями. Однак і він виконувався лише на 75%.

"На ці 2 місяці, які залишилися до закінчення 2019 року ми ставимо одну вимогу до усіх учасників ринку підакцизної продукції – забезпечити наповнення державного бюджету на усі 100% від запланованого. Це підхід сервісної служби. В іншому випадку, ми будемо вимушені продемонструвати усі наші законні механізми перевірки, примусу та стягнення, в тісній взаємодії із правоохоронними органами", - заявив Верланов.

Він окремо зауважив, що ДПС вже має великий позитивний досвід по боротьбі з податковими махінаціями щодо ПДВ.

"Лише за допомогою аналітики та моніторингу ми вирішили питання додаткових надходжень від ПДВ. Тобто, практичний досвід ми маємо", - заявив очільник Податкової.

"Часи хибної ілюзії безвідповідальності перед державним бюджетом пройшли… Час виходити з тіні та працювати чесно!", - підсумував Верланов.

Нагадаємо, у вересні 2019 року нарахування податку на додану вартість (ПДВ) становило 20,95 млрд грн, що на 20,4% більше, ніж у вересні минулого року.

У Раді з'явився текст закону Зеленського про скасування держмонополії у спиртовій галузі У Раді зареєстрований закон Зеленського про зняття держмонополії на виробництво спирту
Новини України Державна податкова адмiністрація УкраїниСергій Верлановспирт
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