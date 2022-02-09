Налоговая проверит покупателей недвижимости: как это будет работать
В Украине утвердили порядок подтверждения сведений о физическом лице во время проведения государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество. Совместный приказ Минюста и Минфина вступил в силу 5 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст приказа от 31.01.2022 г. №280/5/41.
Запросы в налоговую
Приказом определено, что в Государственную налоговую службу Украины подаются запросы о покупателях недвижимости. Запросы подают субъекты государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество, нотариусы и лица, уполномоченные на принятие и выдачу документов.
Один запрос формируется в отношении одного физического лица и содержит:
1) Сведения о субъекте подачи запроса, а именно:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика согласно Государственному реестру или серия (при наличии) и номер паспорта (для физических лиц, которые через свои религиозные убеждения отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и официально уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте);
2) Сведения о физическом лице, в отношении которого сформирован запрос, а именно:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика согласно Государственному реестру или серия (при наличии) и номер паспорта (для физических лиц, которые через свои религиозные убеждения отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и официально уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте).
Ответ Налоговой
Государственная налоговая служба обеспечивает проверку данных и передачу ответов. Ответ на запрос содержит следующие сведения:
- регистрационный номер и дату ответа на запрос;
- номер, дату (число, месяц, год) запроса, на который предоставляется ответ;
- результат обработки запроса.
Информационное взаимодействие проводится бесплатно исключительно в электронной форме средствами телекоммуникационной связи.
Напомним, глава Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцев сообщил, что после проведения налоговой амнистии власти Украины будут использовать косвенные методы налогового контроля. Они будут касаться только будущих приобретений.