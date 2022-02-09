ru ua
Ср, 09 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Налоговая проверит покупателей недвижимости: как это будет работать

Новина українською →
Украина, Среда 09 февраля 2022 06:30
Налоговая проверит покупателей недвижимости: как это будет работать Фото: покупателей недвижимости проверят (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине утвердили порядок подтверждения сведений о физическом лице во время проведения государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество. Совместный приказ Минюста и Минфина вступил в силу 5 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст приказа от 31.01.2022 г. №280/5/41.

Запросы в налоговую

Приказом определено, что в Государственную налоговую службу Украины подаются запросы о покупателях недвижимости. Запросы подают субъекты государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество, нотариусы и лица, уполномоченные на принятие и выдачу документов.

Один запрос формируется в отношении одного физического лица и содержит:

1) Сведения о субъекте подачи запроса, а именно:

  • фамилия, имя, отчество (при наличии);
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика согласно Государственному реестру или серия (при наличии) и номер паспорта (для физических лиц, которые через свои религиозные убеждения отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и официально уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте);

2) Сведения о физическом лице, в отношении которого сформирован запрос, а именно:

  • фамилия, имя, отчество (при наличии);
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика согласно Государственному реестру или серия (при наличии) и номер паспорта (для физических лиц, которые через свои религиозные убеждения отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и официально уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте).

Ответ Налоговой

Государственная налоговая служба обеспечивает проверку данных и передачу ответов. Ответ на запрос содержит следующие сведения:

  • регистрационный номер и дату ответа на запрос;
  • номер, дату (число, месяц, год) запроса, на который предоставляется ответ;
  • результат обработки запроса.

Информационное взаимодействие проводится бесплатно исключительно в электронной форме средствами телекоммуникационной связи.

Напомним, глава Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцев сообщил, что после проведения налоговой амнистии власти Украины будут использовать косвенные методы налогового контроля. Они будут касаться только будущих приобретений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная налоговая администрация Украины Налоги
NEWS
Украина получит от Британии ракеты, которые позволят противостоять России на море, - посол
Украина получит от Британии ракеты, которые позволят противостоять России на море, - посол
DAILY
Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка