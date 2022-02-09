Податкова перевірятиме покупців нерухомості: як це працюватиме

В Україні затвердили порядок підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Спільний наказ Мінюсту та Мінфіну набув чинності 5 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст наказу від 31.01.2022 р. № 280/5/41 .

Запити до Податкової

Наказом визначено, що до Державної податкової служби України подаються запити щодо покупців нерухомості. Запити подають суб'єкти державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, нотаріуси та особи, уповноважені на прийняття та видачу документів.

Один запит формується щодо однієї фізичної особи та містить:

1) відомості про суб'єкта подання запиту, а саме:

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків згідно з Державним реєстром або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

2) відомості про фізичну особу, щодо якої сформовано запит, а саме:

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків згідно з Державним реєстром або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

Відповідь Податкової

Державна податкова служба забезпечує перевірку даних та передачу відповідей. Відповідь на запит містить такі відомості:

реєстраційний номер та дату відповіді на запит;

номер, дату (число, місяць, рік) запиту, на який надається відповідь;

результат обробки запиту.

Інформаційна взаємодія здійснюється безоплатно виключно в електронній формі засобами телекомунікаційного зв'язку.