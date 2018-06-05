В налогообложении табачных изделий нужно делать акцент на специфической части акциза, - эксперт

Повышение процентной части акциза на табачные изделия не является актуальным на данный момент для госбюджета

Повышение процентной части акциза на табачные изделия не является актуальным на данный момент для госбюджета. Об этом заявила директор департамента налоговой политики Министерства финансов Украины Яна Бугримова на открытой встрече Министерства финансов Украины с представителями бизнеса "Государство и бизнес: как устранить препятствия?", сообщает издание "Апостроф".

"Специфическая часть акциза на табачные изделия не зависит от цены на сигареты. И поэтому она более прогнозируема для государственного бюджета, по сравнению с адвалорной частью", – объяснила свою позицию Бугримова в ответ на вопрос представителей табачной отрасли.

Также оно напомнила, что в прошлом году был принят график повышения специфической части акциза и минимального акцизного обязательства на табачные изделия. Это, по мнению замминистра, также делает систему налогообложения сигарет более стабильной и прогнозируемой.

"Что касается фискального механизма – по нему дискуссии еще ведутся. Но есть серьезные аргументы в пользу его принятия, с которыми тяжело поспорить. Когда мы видим, что стоимость пачки сигарет ниже суммы акциза и НДС, которые нужно заплатить с этой пачки, возникает вопрос, как такое может быть", – говорит Бугримова.

По ее словам, нельзя допустить ситуации, чтобы в угоду каких-то коммерческих интересов сигареты продавались ниже себестоимости и суммы необходимых к уплате налогов.

Позицию Бугримовой подтверждает и исследование British Medical Journal, в котором были проанализированы данные из 17 стран. Основной вывод исследования: чем больше система налогообложения сигарет делает акцент на специфической части акциза, тем ниже уровень курения.

"Результаты свидетельствуют: существует неоспоримая связь между структурой налогов и уровнем курения. Наименьший уровень курения связан с самой простой полностью специфической системой акциза – единый налог независимо от цены. Отход от полностью специфической системы акциза, введение адвалорных (привязанных к цене) компонентов приводит к увеличению потребления сигарет на 6-11%", – писали СМИ со ссылкой на экспертов British Medical Journal.

Напомним, законопроект о фискальном механизме был разработан Министерством финансов Украины. Согласно законопроекту, если цена на сигареты декларируется ниже 165% от минимального акцизного налогового обязательства, то это обязательство увеличивается в 1,4 раза.