В оподаткуванні тютюнових виробів потрібно робити акцент на специфічній частині акцизу, - експерт

Підвищення відсоткової частини акцизу на тютюнові вироби не є актуальним на даний момент для держбюджету

Підвищення відсоткової частини акцизу на тютюнові вироби не є актуальним на даний момент для держбюджету. Про це заявила директор департаменту податкової політики Міністерства фінансів України Яна Бугриімова на відкритій зустрічі Міністерства фінансів України з представниками бізнесу "Держава і бізнес: як усунути перешкоди?", повідомляє видання "Апостроф".

"Специфічна частина акцизу на тютюнові вироби не залежить від ціни на сигарети. І тому вона є більш прогнозованою для державного бюджету, порівняно з адвалорною частиною", – пояснила свою позицію Бугримова у відповідь на питання представників тютюнової галузі.

Також вона нагадала, що в минулому році був прийнятий графік підвищення специфічної частини акцизу та мінімального акцизного зобов'язання на тютюнові вироби. Це, на думку заступника міністра, також робить систему оподаткування сигарет більш стабільною і прогнозованою.

"Що стосується фіскального механізму – за нього ще ведуться дискусії. Але є серйозні аргументи на користь його прийняття, з якими важко посперечатися. Коли ми бачимо, що вартість пачки сигарет нижче суми акцизу і ПДВ, які потрібно заплатити з цієї пачки, виникає питання, як таке може бути", – говорить Бугрімова.

За її словами, не можна допустити ситуації, щоб на догоду якихось комерційних інтересів сигарети продавалися нижче собівартості і суми необхідних до сплати податків.

Позицію Бугрімової підтверджує і дослідження British Medical Journal, в якому були проаналізовані дані з 17 країн. Основний висновок дослідження: чим більше система оподаткування сигарет робить акцент на специфічній частині акцизу, тим нижчий рівень куріння.

"Результати свідчать, що існує незаперечний зв'язок між структурою податків і рівнем куріння. Найменший рівень куріння пов'язаний з найпростішою повністю специфічною системою акцизу – єдиний податок незалежно від ціни. Відхід від повністю специфічної системи акцизу, введення адвалорних (прив'язаних до ціни) компонентів призводить до збільшення споживання сигарет на 6-11%", – писали ЗМІ з посиланням на експертів British Medical Journal.

Нагадаємо, законопроект про фіскальний механізм був розроблений Міністерством фінансів України. Згідно з законопроектом, якщо ціна на сигарети декларується нижча 165% від мінімального акцизного податкового зобов'язання, то це зобов'язання збільшується в 1,4 рази.