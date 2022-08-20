Налог на импорт приведет к росту цен и ухудшению инвестиционного климата, - УРБ

"Введение 10%-го сбора на покупку валюты импортерами приведет к тенизации экономики Украины, расширение объемов контрабанды, дропшипінгу и наличных расчетов мимо фискальные регистраторы, а также сокращение cashless экономики. "Теневой" импорт сможет легко избежать дополнительного сбора и станет еще более конкурентоспособным по сравнению с "белым" импортом. Следствием этого станет перемещение конечного потребителя в сегмент серой экономики: от официальных дилеров до дропшиперов", - отмечается в обращении.

В УРБ объясняют: из-за нового налога вырастет спрос на наличном валютном рынке, в результате этого увеличится давление на межбанковский валютный рынок и курс валюты.

Кроме этого, существенно ухудшится инвестиционный климат, ведь введение дополнительного сбора будет стимулировать перенос производственных мощностей за пределы Украины.

В то же время фактическое введение государством ограничительных санкций, которые затруднят сотрудничество с развитыми странами, приведут к расторжению кооперационных связей, наличие которых является крайне важным при условии ведения боевых действий.

"Еще одним риском является рост инфляции вследствие неизбежного повышения цен на товары и услуги для конечных потребителей, в первую очередь - на товары критического импорта. При этом отечественный производитель также пострадает, ведь импортное сырье и компоненты занимают большую долю в изготовлении отечественных товаров", - подчеркнули в УРБ.

Именно поэтому в Раде призвали президента и Кабмин не проводить резких налоговых изменений в период войны и восстановления экономики, ведь такие изменения приведут к результатам, противоположным ожидаемым.

Ранее против введения налога на импорт выступила также Европейская Бизнес Ассоциация: там отметили, что этот налог приведет к значительному росту цен на товары и услуги, а также ухудшит конкурентоспособность украинской продукции из-за роста стоимости импортных составляющих.

Против "импортного" налога выступили также в Союзе украинских предпринимателей: там отметили, что такое решение является вредным для всего бизнеса, поскольку приведет к росту стоимости товаров и услуг, и будет стимулировать распространение нелегальных схем завоза импортных товаров.