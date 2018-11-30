Готівковий курс долара впав на 20 копійок

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар після різкого зростання на початку тижня перейшов до зниження

В обмінних пунктах України сьогодні, 30 листопада 2018 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 20 копійок до 28,40 гривень за долар, купівлі на 15 копійок до 28,09 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 18 копійок до 32,46 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,90 - 28,25 (27,90 - 28,45 - 29 листопада), продажу 28,20 - 28,80 (28,40 - 29,00 - 29 листопада) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 28,09 (28,24 - 29 листопада), продажу - 28,40 (28,60 - 29 листопада) грн за долар.

Таким чином, після зростання на 50-60 копійок на початку тижня, після повідомлень про введення військового положення, готівковий курс долара трохи знизився. Однак поки він не повернувся до значень кінця минулого тижня.

Курс покупки євро складає 31,50 - 32,20 (31,50 - 32,30 - 29 листопада), продажу 32,17 - 33,90 (32,15 - 33,91 - 29 листопада) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,87 (31,95 - 29 листопада), продажу - 32,46 (32,64 - 29 листопада) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,19 (2,60 - 4,20 - 29 листопада), продажу - 4,17 - 5,00 (4,17 - 5,00 - 29 листопада) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,84 (3,84 - 29 листопада), продажу 4,30 (4,30 - 29 листопада) грн за 10 рублів.