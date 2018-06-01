Готівковий курс долара у продажу зберігся на рівні 26,12 гривні/долар

Курс євро у продажу підвищився до 30,69 грн/євро

В обмінних пунктах України сьогодні, 1 червня 2018 року, об 11:05 курс долара у продажу не змінився і зберігся на рівні 26,12 гривень, курс купівлі долара підвищився на 1 копійку до 25,89 гривень за долар. Порівняно з даними 31 травня, курс євро у продажу підвищився на 4 копійки - до 30,69 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,20 – 25,98 (25,08 - 26,01 - 31 травня), продажу 25,98 – 26,40 (25,98 - 26,30 - 31 травня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 25,8916 (25,8809 - 31 травня), продажу - 26,1207 (26,1187 – 31 травня) грн за долар.

Курс купівлі євро складає 29,45 – 30,41 (29,45 – 30,65 – 31 травня), продажу– 30,49 – 30,95 (30,35 – 31,35 – 31 травня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,1467 (30,1121 – 31 травня), продажу – 30,6889 (30,6498 – 31 травня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,000 – 4,120 (2,000-4,110 – 31 травня), продажу - 4,000 – 5,800 (4,000 – 5,800 – 31 травня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,675 (3,669 – 31 травня), продажу 4,261 (4,266 – 31 травня) за 10 рублів.