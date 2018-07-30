Наличный курс доллара в продаже снизился до 26,92 гривен/доллар

Курс евро снизился на 3 копейки

В обменных пунктах Украины сегодня, 30 июля 2018 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 3 копейки - до 26,92 гривен за доллар, в покупке курс доллара не изменился - 26,66 гривен за доллар. По сравнению с данными 27 июля курс евро в продаже снизился на 3 копейки - до 31,50 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,30 - 26,87 (26,10 - 26,87 - 27 июля), продажи 26,78 - 27,30 (26,77 - 27,30 - 27 июля) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,6633 (26,6643 - 27 июля), продажи - 26,9233 (26,9507 - 27 июля) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,50 - 31,30 (30,00 - 31,37 - 27 июля), продажи - 31,30 - 31,95 (31,25 - 31,88 - 27 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,9809 (30,9881 - 27 июля), продажи - 31,5011 (31,5390 - 27 июля) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,200 (2,800 - 4,200 - 27 июля), продажи - 4,200 - 5,000 (4,190 - 5,000- 27 июля) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,891 (3,885 - 27 июля), продажи 4,303 (4,297 - 27 июля) за 10 рублей.