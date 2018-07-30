Готівковий курс долара в продажу знизився до 26,92 гривень/долар

Курс євро знизився на 3 копійки

В обмінних пунктах України сьогодні, 30 липня 2018 року, о 12:00 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 3 копійки - до 26,92 гривень за долар, курс купівлі долара не змінився - 26,66 гривень за долар. Порівняно з даними 27 липня курс євро на продажу знизився на 3 копійки - до 31,50 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 26,30 - 26,87 (26,10 - 26,87 - 27 липня), продажу 26,78 - 27,30 (26,77 - 27,30 - 27 липня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 26,6633 (26,6643 - 27 липня), продажу - 26,9233 (26,9507 - 27 липня) грн за долар.

Курс купівлі євро складає 30,50 - 31,30 (30,00 - 31,37 - 27 липня), продажу - 31,30 - 31,95 (31,25 - 31,88 - 27 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,9809 (30,9881 - 27 липня), продажу - 31,5011 (31,5390 - 27 липня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,800 - 4,200 (2,800 - 4,200 - 27 липня), продажу - 4,200 - 5,000 (4,190 - 5,000- 27 липня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,891 (3,885 - 27 липня), продажу 4,303 (4,297 - 27 липня) за 10 рублів.