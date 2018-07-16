Наличный курс доллара в продаже снизился до 26,31 грн/доллар

Курс евро повысился на 3 копейки

В обменных пунктах Украины сегодня, 16 июля 2018 года, в 11:20 курс доллара в продаже снизился на 1 копейку - до 26,31 гривен, в покупке курс доллара повысился на 4 копейку - до 26,13 гривен за доллар. По сравнению с данными 13 июля курс евро в продаже повысился на 3 копейки - до 30,89 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,40 - 26,25 (25,40 - 26,22 - 13 июля), продажи 26,22 - 26,80 (26,25 - 26,75 - 13 июля) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,1396 (26,0974 - 12 июля), продажи - 26,3184 (26,3269 - 13 июля) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00 - 30,71 (29,88 - 30,65 - 13 июля), продажи - 30,58 - 31,50 (30,58 - 31,50 - 13 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,4126 (30,3776 - 13 июля), продажи - 30,8987 (30,8656 - 13 июля) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,145 (2,850 - 4,140 - 13 июля), продажи - 4,100 - 5,000 (4,100 - 5,000 - 13 июля) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,844 (3,841 - 12 июля), продажи 4,262 (4,303 - 13 июля) за 10 рублей.