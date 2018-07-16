Готівковий курс долара в продажу знизився до 26,31 грн/долар

Курс євро підвищився на 3 копійки

В обмінних пунктах України сьогодні, 16 липня 2018 року, 11:20 курс долара в продажу знизився на 1 копійку - до 26,31 гривень, курс купівлі долара підвищився на 4 копійки - до 26,13 гривень за долар. Порівняно з даними 13 липня курс євро у продажу підвищився на 3 копійки - до 30,89 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,40 - 26,25 (25,40 - 26,22 - 13 липня), продажу 26,22 - 26,80 (26,25 - 26,75 - 13 липня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 26,1396 (26,0974 - 12 липня), продажу - 26,3184 (26,3269 - 13 липня) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 30,00 - 30,71 (29,88 - 30,65 - 13 липня), продажу - 30,58 - 31,50 (30,58 - 31,50 - 13 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,4126 (30,3776 - 13 липня), продажу - 30,8987 (30,8656 - 13 липня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,800 - 4,145 (2,850 - 4,140 - 13 липня), продажу - 4,100 - 5,000 (4,100 - 5,000 - 13 липня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,844 (3,841 - 12 липня), продажу 4,262 (4,303 - 13 липня) за 10 рублів.