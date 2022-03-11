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Если нет наличных в банкомате, их можно получить в магазинах и на почте: как это сделать

Автор: Александр Белоус

В Украине, кроме зон активных боевых действий, отделения банков работают, а банкоматы пополняются наличностью. Если в банкоматах нет наличных, то их можно получить в магазинах и на почте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торговых сетей.

Чтобы снять наличные деньги в магазинах, нужно оплатить выбранный товар картой, ввести пин-код и попросить кассира снять с нее сумму.

Разные сети установили свои лимиты для выдачи наличных:

  • "АТБ" (до 6000 гривен);
  • "Сильпо" (до 6000 гривен);
  • "Фора" (до 6000 гривен);
  • FOZZY (до 6000 гривен);
  • ЛотОК (до 6000 гривен)
  • Thrash! (до 6000 гривен),
  • "Точка" (до 6000 гривен),
  • VARUS (до 6000 гривен);
  • NOVUS (до 500 гривен);
  • ROSHEN (до 500 гривен);

Кроме того, получить наличные можно в отделении "Новой почты". Для этого нужно предъявить документ, подтверждающий личность. Кассир снимет с карты наличные и выдаст их. Комиссия составляет 2% от суммы плюс 20 гривен

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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