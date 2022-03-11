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Якщо немає готівки в банкоматі, їх можна отримати в магазинах і на пошті: як це зробити

Автор: Олександр Білоус

В Україні, крім зон активних бойових дій, відділення банків працюють, а банкомати поповнюються готівкою. Якщо в банкоматах немає готівки, то їх можна отримати в магазинах і на пошті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгових мереж.

Щоб зняти готівку в магазинах, потрібно оплатити обраний товар карткою, ввести пін-код і попросити касира зняти з неї суму.

Різні мережі встановили свої ліміти для видачі готівки:

  • "АТБ" (до 6000 гривень);
  • "Сільпо" (до 6000 гривень);
  • "Фора" (до 6000 гривень);
  • FOZZY (до 6000 гривень);
  • ЛотОК (до 6000 гривень)
  • Thrash! (до 6000 гривень),
  • "Точка" (до 6000 гривень),
  • VARUS (до 6000 гривень);
  • NOVUS (до 500 гривень);
  • ROSHEN (до 500 гривень);

Крім того, отримати готівку можна у відділенні "Нової пошти". Для цього потрібно пред'явити документ, що підтверджує особу. Касир зніме з картки готівку і видасть їх. Комісія становить 2% від суми плюс 20 гривень

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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