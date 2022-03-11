Якщо немає готівки в банкоматі, їх можна отримати в магазинах і на пошті: як це зробити

В Україні, крім зон активних бойових дій, відділення банків працюють, а банкомати поповнюються готівкою. Якщо в банкоматах немає готівки, то їх можна отримати в магазинах і на пошті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгових мереж.
Щоб зняти готівку в магазинах, потрібно оплатити обраний товар карткою, ввести пін-код і попросити касира зняти з неї суму.
Різні мережі встановили свої ліміти для видачі готівки:
Крім того, отримати готівку можна у відділенні "Нової пошти". Для цього потрібно пред'явити документ, що підтверджує особу. Касир зніме з картки готівку і видасть їх. Комісія становить 2% від суми плюс 20 гривень
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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