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Наличие антител не означает полный иммунитет от COVID, - Минздрав

Автор: Анастасия Рокитна

Частные лаборатории предлагают определить наличие антител к COVID-19 перед прививкой якобы для того, чтобы сделать выводы относительно своего иммунитета. Впрочем, наличие антител не означает, что у человека уже полностью сформированный иммунитет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу главного санитарного врача Игоря Кузина.

Вместе с тем, их отсутствие не означает, что человек совсем не защищенный, ведь антитела не единственное звено иммунной защиты.

"Наличие антител не означает, что у человека уже полностью сформированный иммунитет к COVID-19", - сообщил Кузин.

По его словам, тест на антитела показывает лишь то, что человек болел COVID-19 или привит против него. Пока неизвестно, какое именно количество антител обеспечивает адекватную защиту. У многих из переболевших COVID-19 вообще не обнаружили антитела.

Не антителами едиными

Бороться с инфекцией помогают и Т-лимфоциты, или Т-клетки. Антитела в первую очередь не дают вирусу проникнуть в клетку. Если ему это все же удастся, то в борьбу вступают Т-лимфоциты.

Они помогают организму быстро обезвредить зараженные вирусом клетки и победить болезнь, а также стимулируют создание антител.

"К сожалению, сам факт того, что вы переболели и у вас есть антитела, не гарантирует того, что вы не инфицируетесь снова. Впрочем, если после болезни вы вакцинируетесь, то это вдвое улучшит ваши шансы не заразиться повторно", - сообщил Кузин.

Он отметил, что результаты тестирования на антитела не являются основанием для формирования сертификата о выздоровлении от COVID-19.

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