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Накрыли артиллерией и остановили штурм. В ВСУ показали видео уничтожения оккупантов

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Украина, Пятница 22 июля 2022 16:21
Накрыли артиллерией и остановили штурм. В ВСУ показали видео уничтожения оккупантов Фото: Украинские военные с помощью артиллерии нанесли удар по оккупантам (facebook.com/MinistryofDefence_UA)
Автор: Илона Свиридова

Бойцы одной из бригад ВСУ обнаружили врага в районе небольшого населенного пункта и заметили его попытки провести штурмовые действия. Украинские военные удачно остановили оккупантов и нанесли им артиллерийский и минометный удары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

На опубликованном видео можно увидеть слаженную работу украинских воинов, которые своим огнем смогли остановить врага во время очередной попытки прорвать оборону на одном из направлений обороны.

Наносить сокрушительный удар помогли разведданные беспилотника, которыми удачно воспользовались 108 и 109 отдельные горно-штурмовые батальоны.

Напомним, ранее Вооруженные Силы Украины нанесли удар по скоплению врага в оккупированном Энергодаре. В результате оккупанты понесли серьезные потери.

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