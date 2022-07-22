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Накрили артилерією та зупинили штурм. У ЗСУ показали відео знищення окупантів

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Україна, П'ятниця 22 липня 2022 16:21
Накрили артилерією та зупинили штурм. У ЗСУ показали відео знищення окупантів Фото: Українські військові за допомогою артилерії нанесли удар по окупантам (facebook.com/MinistryofDefence_UA)
Автор: Ілона Свиридова

Бійці однієї з бригад ЗСУ виявили ворога в районі невеликого населеного пункту та помітили його намагання провести штурмові дії. Українські військові вдало зупинили окупантів та завдали нанесли їм артилерійський і мінометний удари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 10-тої окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України.

На опублікованому відео можна побачити злагоджену роботу українських воїнів, які своїм вогнем змогли зупинити ворога під час чергової спроби прорвати оборону на одному з напрямків оборони.

Завдавати нищівного удару допомогли розвіддані безпілотника, якими вдало скористались 108 та 109 окремі гірсько-штурмові батальйони.

Нагадаємо, раніше Збройні сили України завдали удару по скупченню ворога в окупованому Енергодарі. В результаті окупанти зазнали серйозних втрат.

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