Накроют дожди, но до +31: каким будет первый день лета в Украине

Погода в Украине сегодня, 1 июня будет теплой, местами температура воздуха прогреется до +31. При этом в ряде областей будут идти дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Сегодня в столице без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек. Столбики термометра ночью покажут +12 +14 градусов, а днем поднимутся до +24 +26.

По данным синоптиков, сегодня в восточной части, ночью местами и в западных областях небольшие дожди, днем в западных, Житомирской, большинстве центральных областей умеренные кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с.

Напомним, ранее мы писали, что будет с погодой в Украине в июне 2022 года.

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