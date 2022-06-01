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Накроют дожди, но до +31: каким будет первый день лета в Украине

Фото: погода в Украине 1 июня будет теплой, но с дождями (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Погода в Украине сегодня, 1 июня будет теплой, местами температура воздуха прогреется до +31. При этом в ряде областей будут идти дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в восточной части, ночью местами и в западных областях небольшие дожди, днем в западных, Житомирской, большинстве центральных областей умеренные кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +10 +13, днем +23 +26 градусов;
  • на западе ночью +11 +13 градусов, а днем +22 +25;
  • в восточных областях ночью +15 +19, днем +28 +31 градусов;
  • на юге страны ночью +13 +18 градусов, а днем +25 +31;
  • в центральных областях ночью +11 +15, днем +24 +27 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек. Столбики термометра ночью покажут +12 +14 градусов, а днем поднимутся до +24 +26.

Напомним, ранее мы писали, что будет с погодой в Украине в июне 2022 года.

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