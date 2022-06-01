Накриють дощі, але до +31: яким буде перший день літа в Україні

Погода в Україні сьогодні, 1 червня буде теплою, місцями температура повітря прогріється до +31. При цьому в низці областей йтимуть дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Сьогодні в столиці без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Стовпчики термометра вночі покажуть +12 +14 градусів, а вдень піднімуться до +24 +26.

За даними синоптиків, сьогодні в східній частині, вночі місцями і в західних областях невеликі дощі, вдень у західних, Житомирській, більшості центральних областей помірні короткочасні дощі, окремі грози. На решті території без опадів. Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, раніше ми писали, що буде з погодою в Україні у червні 2022.

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