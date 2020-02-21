Накроет дождями с мокрым снегом: прогноз на выходные

Погода в Украине на выходных, 22-23 февраля, значительно ухудшится, ожидаются дожди с мокрым снегом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз на 22 февраля

Как прогнозируют украинские синоптики, в субботу на большинстве территории будет облачная с прояснением погода. В Луганской, Донецкой и Запорожской областях ожидают небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

Днем температура воздуха в большинстве областей будет колебаться от +4 до +8 градусов, лишь на востоке термометры покажут +2...+5. Ночью синоптики прогнозируют от +2 на западе до -3 на севере.

Прогноз на 23 февраля

В воскресенье погодная ситуация в стране значительно ухудшится. Всю территорию, кроме Крыма, накроют дожди с мокрым снегом. Температура воздуха днем в северных и восточных областях будет колебаться от +2 до +4 градусов, на остальной территории от +4 до +8. Ночью на западе прогнозируют до +4, на остальной территории до -2 градусов.

Напомним, синоптики заявили, что метеорологическая весна в Киеве началась 10 февраля 2020 года. При этом 18 февраля в столице был превышен на 0,9 градуса температурный рекорд, который был установлен в 1950 году. Среднесуточная в столице температура составила 5,9 градуса.