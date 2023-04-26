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Накопичувальна пенсія в Україні: хто і скільки платитиме з зарплати щомісяця

Фото: в Україні готуються до впровадження накопичувальної пенсійної системи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

В Україні готуються до впровадження накопичувальної пенсійної системи (законопроект №9212). Вона передбачає добровільну сплату внесків як роботодавцем, так і працівниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

Так, планується, що українці до 55 років, які працюють, або самозайняті (зокрема ФОП) добровільно будуть сплачувати щомісяця внески із зарплати в розмірі: 2023 рік - 1%, 2024 - 1,5%, 2025 - 2%.

Старші українці та працюючі пенсіонери - усі внески будуть сплачуватися до солідарної системи та пенсійні правила залишаються незмінними.

Як пояснила Шуляк, фінансування пенсій відбуватиметься шляхом зменшення ЄСВ для осіб, які беруть участь у новій системі, на відповідний відсоток кожного року.

"До того ж держава буде співфінансувати з державного бюджету внески пропорційно: 2023 рік - 1%, 2024 - 1,5%, 2025 - 2%. А от для самозайнятих та ФОП держава робитиме внески на паритетних засадах", - повідомила голова партії.

Вона також зауважила, що учасник пенсійної системи може тимчасово використати частину коштів, накопичених на його індивідуальному пенсійному рахунку, на цілі та у порядку, визначені Кабінетом міністрів.

"Там чином ми створюємо стимули до накопичення на пенсію, не створюючи додаткового навантаження на роботодавця. Більше того, держава співфінансує внески до накопичувальної системи, збільшуючи розмір особистих накопичень і створює Накопичувальний фонд для гарантування збереження внесків громадян та стійкості системи", - назвала переваги ухвалення законопроекту Шуляк.

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Олена ШулякПенсійна реформа