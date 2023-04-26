RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Накопительная пенсия в Украине: кто и сколько будет платить с зарплаты ежемесячно

Фото: в Украине готовятся к внедрению накопительной пенсионной системы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В Украине готовятся к внедрению накопительной пенсионной системы (законопроект №9212). Она подразумевает добровольную уплату взносов как работодателем, так и работниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

Так, планируется, что работающие украинцы до 55 лет или самозанятые (в частности ФЛП) добровольно будут платить ежемесячно взносы с зарплаты в размере: 2023 год - 1%, 2024 - 1,5%, 2025 - 2%.

Старшие украинцы и работающие пенсионеры – все взносы будут уплачиваться в солидарную систему и пенсионные правила остаются неизменными.

Как пояснила Шуляк, финансирование пенсий будет происходить путем уменьшения ЕСВ для участвующих в новой системе лиц на соответствующий процент каждый год.

"К тому же государство будет софинансировать из государственного бюджета взносы пропорционально: 2023 год - 1%, 2024 - 1,5%, 2025 - 2%. А вот для самозанятых и ФЛП государство будет вносить взносы на паритетных началах", - сообщила глава партии.

Она также отметила, что участник пенсионной системы может временно использовать часть средств, накопленных на индивидуальном пенсионном счете, на цели и в порядке, определенные Кабинетом министров.

"Там образом мы создаем стимулы к накоплению на пенсию, не создавая дополнительной нагрузки на работодателя. Более того, государство софинансирует взносы в накопительную систему, увеличивая размер личных накоплений и создает Накопительный фонд для гарантирования сохранения вкладов граждан и устойчивости системы", - назвала преимущества принятия законопроекта Шуляк.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена ШулякПенсионная реформа