Накопичення боргів на енергоринку загрожує проходженню опалювального сезону, - Некрасов

"Є взаємні борги на енергоринку, вони виникли з 2022 року і продовжують накопичуватися. Ця ситуація може дійсно негативно вплинути на нормальне проходження опалювального сезону", - сказав він.

Некрасов наголосив, що заборгованість НЕК "Укренерго" перед "Гарантованим покупцем" складає близько 32 млрд гривень.

"Враховуючи на розрахунки з нами, себто наше підприємство не має можливості своєчасно розраховуватися з виробниками відновлюваних джерел енергії", - сказав він.

Очільник "Гарантованого покупця" підкреслив, що для енергетичного комплексу, який внаслідок війни зазнав величезних збитків, це досить великі суми.

Він додав, що "другим колом" боргів є взаємна заборгованість в ланцюгу "Енергоатом" - "Гарантований покупець" по послузі із забезпечення доступності цін на електроенергію для населення. Зокрема, "Енергоатом" має частину боргу у розмірі в близько 18 млрд грн, яку він не може виплатити.

"В чому є ризик, на нашу думку, якщо проблема не вирішиться? То в середині зими енергетичні компанії будуть вимушені в примусовому вигляді стягувати борги один з одного, і це може призвести до блокування рахунків та діяльності компаній в той час, коли необхідно буде проводити ремонти та відновлювальні роботи", - підкреслив Некрасов.

Він вважає, що для вирішення проблеми можна зробити кругову прорахунку заборгованостей по колу, як це робилось і в попередні роки.

"Це могло вирішити хоча б проблему попередніх боргів цих компаній енергосектору, що виникли під час війни. Сподіваюсь, що Мінфін підтримає цю ініціативу", - підсумував Некрасов.

Нагадаємо, раніше в "Енергоатомі" також заявили, що Мінфін має визначити джерела покриття витрат тарифу для населення.