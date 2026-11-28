У бізнес-асоціації підкреслили, що дефіцит фінансування обґрунтованих витрат оператора системи передачі не усуває фінансових труднощів, а лише провокує зростання прострочених боргів та генерує нові видатки.

"Недостатнє тарифне покриття підтверджених витрат не забезпечує реального скорочення вартості послуг. Натомість відповідні суми трансформуються у прострочені зобов’язання, потребу в додатковому фінансуванні та потенційні судові витрати", - зазначається у зверненні.

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За висновками ICC Ukraine, для компаній енергетичного сектору такий стан справ обертається падінням платіжної дисципліни, посиленням фінансових загроз та втратою прогнозованості ведення бізнесу.

Окремо в організації акцентували на виплатах за механізмом підтримки відновлюваної енергетики. Своєчасне закриття цих зобов’язань є критичним чинником для збереження довіри інвесторів до енергосектору України.

В ICC Ukraine наголосили, що рішення регулятора повинні унеможливлювати появу нової заборгованості за вже чинними фінансовими зобов’язаннями. Це є ключовою передумовою для приходу приватного капіталу в галузь.

"Для залучення довгострокового приватного капіталу важливо, щоб регуляторні рішення не створювали нових передумов для накопичення заборгованості за вже взятими зобов’язаннями", - наголошується у зверненні.

Також в асоціації закликали вчасно підбити підсумки фінансової діяльності "Укренерго" за 2024-2025 роки та в повному обсязі закласти підтверджені зобов’язання оператора. Затягування з покриттям дефіциту, як вважають в ICC Ukraine, посилює загрозу фінансової розбалансованості ринку.