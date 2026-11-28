В бизнес-ассоциации подчеркнули, что дефицит финансирования обоснованных расходов оператора системы передачи не устраняет финансовых трудностей, а лишь провоцирует рост просроченных долгов и генерирует новые расходы.

"Недостаточное тарифное покрытие подтвержденных расходов не обеспечивает реального сокращения стоимости услуг. Вместо этого соответствующие суммы трансформируются в просроченные обязательства, потребность в дополнительном финансировании и потенциальные судебные расходы", - отмечается в обращении.

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По выводам ICC Ukraine, для компаний энергетического сектора такое положение дел оборачивается снижением платежной дисциплины, усилением финансовых рисков и потерей прогнозируемости ведения бизнеса.

Отдельно в организации акцентировали внимание на выплатах по механизму поддержки возобновляемой энергетики. Своевременное погашение этих обязательств является критическим фактором для сохранения доверия инвесторов к энергосектору Украины.

В ICC Ukraine подчеркнули, что решения регулятора должны исключать появление новой задолженности по уже действующим финансовым обязательствам. Это является ключевой предпосылкой для привлечения частного капитала в отрасль.

"Для привлечения долгосрочного частного капитала важно, чтобы регуляторные решения не создавали новых предпосылок для накопления задолженности по уже принятым обязательствам", - отмечается в обращении.

Также в ассоциации призвали своевременно подвести итоги финансовой деятельности "Укрэнерго" за 2024-2025 годы и в полном объеме учесть подтвержденные обязательства оператора. Затягивание с покрытием дефицита, как считают в ICC Ukraine, усиливает угрозу финансовой разбалансировки рынка.