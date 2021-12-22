UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Наконечный: нужно начать воплощать Минские соглашения для мира на Донбассе

Автор: Илона Свиридова

Для скорейшего наступления мира на Донбассе власть должна начать воплощать Минские соглашения. Другого пути нет.

Об этом заявил депутат Киевского городского совета от фракции "Оппозиционный платформы - За життя" Михаил Наконечный в программе "Диалог со страной" на телеканале Live.

"Власть сегодня так много рассказывает о политике в сфере обороны, что хочется напомнить слова известного финского военного и политического деятеля Карла Густава Маннергейма: "Перед тем как тратить огромные средства на оборону, нужно создать для людей такие условия жизни в стране, чтобы они хотели эту жизнь и эту страну защищать". А что у нас происходит сейчас? Сплошной провал - в экономике, в социальной политике, и в конечном счете - в той же обороне. В то же время власти постоянно говорят о войне, это транслируют СМИ, и как итог мы имеем наращивание стрессовой ситуации в обществе. С этими темами нам всем нужно быть очень осторожными", - заявил депутат.

По его мнению, власти нужно выполнять Минские соглашения для установления мира в Донбассе, а не сеять панику в обществе.

"Вместо того чтобы подогревать панические настроения, власть должна была наконец начать воплощать Минские соглашения для скорейшего наступления мира на Донбассе", - резюмировал он.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассМинские соглашения