Наконечный: нужно начать воплощать Минские соглашения для мира на Донбассе

"Власть сегодня так много рассказывает о политике в сфере обороны, что хочется напомнить слова известного финского военного и политического деятеля Карла Густава Маннергейма: "Перед тем как тратить огромные средства на оборону, нужно создать для людей такие условия жизни в стране, чтобы они хотели эту жизнь и эту страну защищать". А что у нас происходит сейчас? Сплошной провал - в экономике, в социальной политике, и в конечном счете - в той же обороне. В то же время власти постоянно говорят о войне, это транслируют СМИ, и как итог мы имеем наращивание стрессовой ситуации в обществе. С этими темами нам всем нужно быть очень осторожными", - заявил депутат.

По его мнению, власти нужно выполнять Минские соглашения для установления мира в Донбассе, а не сеять панику в обществе.

"Вместо того чтобы подогревать панические настроения, власть должна была наконец начать воплощать Минские соглашения для скорейшего наступления мира на Донбассе", - резюмировал он.