Наконечний: потрібно почати втілювати Мінські угоди для миру на Донбасі

"Влада сьогодні так багато розповідає про політику у сфері оборони, що хочеться нагадати слова відомого фінського військового і політичного діяча Карла Густава Маннергейма: "Перед тим як витрачати величезні кошти на оборону, потрібно створити для людей такі умови життя в країні, щоб вони хотіли це життя і цю країну захищати". А що у нас відбувається зараз? Суцільний провал - в економіці, в соціальній політиці, і кінець кінцем - в тій же обороні. Водночас влада постійно говорить про війну, це транслюють ЗМІ, і як підсумок ми маємо нарощування стресової ситуації в суспільстві. З цими темами нам всім потрібно бути дуже обережними", - заявив депутат.

На його думку, владі потрібно виконувати Мінські угоди для встановлення миру в Донбасі, а не сіяти паніку в суспільстві.

"Замість того щоб підігрівати панічні настрої, влада повинна була нарешті почати втілювати Мінські угоди для якнайшвидшого настання миру на Донбасі", - резюмував він.