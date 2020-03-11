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Наконечный назвал нападение на приемную ОПЗЖ попыткой давления на партию

Новости » Политика     11.03.2020 - 15:08
Наконечный назвал нападение на приемную ОПЗЖ попыткой давления на партию
Иллюстративное фото (zagittya.com.ua)

В партии считают, что угроза идет со стороны националистов

Руководство киевского городского отделения "Оппозиционной платформы - За життя" сообщило о нападении неизвестных на приемную партии и готовит соответствующее обращение в полицию. Об этом заявил член политсовета Михаил Наконечный, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОПЗЖ.

"Нападение на приемную совершено. Это не просто акт вандализма или хулиганства, это угроза со стороны радикальных сил националистов по отношению к нашей партии", - сообщил Наконечный.

По его словам, именно власть своим бездействием позволяет подобные хулиганские действия.

"Они чувствуют себя безнаказанно. Угрожают партии из-за нашей твердой позиции относительно возврата мира в страну, защиты русского языка наравне с украинским, а также непримиримой позиции относительно фашизма в Украине и наших призывов праздновать 9 мая", - добавил Наконечный.

Кроме того, политик заявил, что руководство киевского городского отделения партии будет обращаться в полицию.

Наконечный назвал нападение на приемную ОПЗЖ попыткой давления на партию

"Мы будем продолжать отстаивать мир и бороться с фашизмом в Украине. Будем требовать от правоохранительных органов провести расследование этого нападения на приемную. И заявляем: нас не запугать", - резюмировал Наконечный.

Напомним, сегодня, 11 марта, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире. Карантин вводят с 12 марта на три недели, к 3 апреля, в Украине вводится карантин.

Ранее председатель Верховной рады Дмитрий Разумков посоветовал народным депутатам отменить все заграничные командировки в связи с эпидемией коронавируса.

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