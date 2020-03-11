Наконечний назвав напад на приймальню ОПЗЖ спробою тиску на партію

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У партії вважають, що тиск йде з боку націоналістів

Керівництво київського міського відділення "Опозиційної платформи - За життя" повідомило про напад невідомих на приймальню партії й готує відповідне звернення у поліцію. Про це заявив член політради Михайло Наконечний, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОПЗЖ.

"Напад на приймальню скоєно. Це не просто акт вандалізму або хуліганства, це загроза з боку радикальних сил націоналістів стосовно нашої партії", - повідомив Наконечний.

За його словами, саме влада своєю бездіяльністю дозволяє подібні хуліганські дії.

"Вони відчувають себе безкарно. Загрожують партії з-за нашої твердої позиції щодо повернення світу у країну, захисту російської мови нарівні з українською, а також непримиренної позиції щодо фашизму в Україні й наших закликів святкувати 9 травня", - додав Наконечний.

Крім того, політик заявив, що керівництво київського міського відділення партії буде звертатися в поліцію.

"Ми будемо продовжувати відстоювати мир та боротися з фашизмом в Україні. Будемо вимагати від правоохоронних органів провести розслідування цього нападу на приймальню. І заявляємо: нас не залякати", - резюмував Наконечний.

Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, Кабінет міністрів ввів карантин в Україні у зв'язку зі спалахом коронавірусу у світі. Карантин запроваджують з 12 березня на три тижні, 3 квітня, в Україні вводиться карантин.

Раніше голова Верховної ради Дмитро Разумков порадив народним депутатам скасувати всі закордонні відрядження у зв'язку з епідемією коронавірусу.