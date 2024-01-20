Накидання собі від щита з потужним данком MVP сезону шокували "Орландо": момент дня в НБА

Центровий "Філадельфії Севенті Сіксерс" Джоел Ембіід опинився нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Лідер "76-х" яскраво запалив у другій чверті протистояння з "Орландо". Під час атаки "Філи" він прибрав Бітадзе, а потім накинув собі від щита та вгатив згори двома руками.

Стараннями Ембііда та компанії "Севенті Сіксерс" здобули впевнену виїзну перемогу (124:109). "Філадельфія" закріпилася на третій сходинці Східної конференції НБА. Натомість "Меджик" ідуть тут на 8-й позиції.

Ембіід ще й став найрезультативнішим на паркеті. Він набрав 36 очок, зробив 7 підбирань і віддав 2 передачі. У складі "Орландо" найбільше здобув його візаві – Венделл Картер – 25 пунктів, 11 підбирань.

Хто такий Джоел Ембіід

Уродженець Яунде, на студентському рівні виступав у складі "Канзас Джейгокс". Обраний "Філадельфією" під 3-м номером на драфті НБА-2014.

У лавах пенсильванців проводить восьмий сезон поспіль. Двічі став найрезультативнішим гравцем регулярного чемпіонату (2021/22, 2022/23). Торік визнаний Найціннішим гравцем асоціації, шестиразовий учасник Матчу всіх зірок НБА.

Спершу захоплювався волейболом і футболом, а в баскетбол прийшов у 15 років. Переїхати таланту за океан допоміг співвітчизник Люк Мба а Муте, який захищав кольори "Мілуокі", "Сакраменто", "Міннесоти", "Філадельфії", "Кліпперс" і "Г'юстона".