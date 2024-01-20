ua en ru
Сб, 20 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Накидання собі від щита з потужним данком MVP сезону шокували "Орландо": момент дня в НБА

Орландо, Субота 20 січня 2024 09:55
UA EN RU
Накидання собі від щита з потужним данком MVP сезону шокували "Орландо": момент дня в НБА Фото: Джоел Ембіід набрав 36 очок проти "Меджик" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Центровий "Філадельфії Севенті Сіксерс" Джоел Ембіід опинився нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Лідер "76-х" яскраво запалив у другій чверті протистояння з "Орландо". Під час атаки "Філи" він прибрав Бітадзе, а потім накинув собі від щита та вгатив згори двома руками.

Стараннями Ембііда та компанії "Севенті Сіксерс" здобули впевнену виїзну перемогу (124:109). "Філадельфія" закріпилася на третій сходинці Східної конференції НБА. Натомість "Меджик" ідуть тут на 8-й позиції.

Ембіід ще й став найрезультативнішим на паркеті. Він набрав 36 очок, зробив 7 підбирань і віддав 2 передачі. У складі "Орландо" найбільше здобув його візаві – Венделл Картер – 25 пунктів, 11 підбирань.

Хто такий Джоел Ембіід

Уродженець Яунде, на студентському рівні виступав у складі "Канзас Джейгокс". Обраний "Філадельфією" під 3-м номером на драфті НБА-2014.

У лавах пенсильванців проводить восьмий сезон поспіль. Двічі став найрезультативнішим гравцем регулярного чемпіонату (2021/22, 2022/23). Торік визнаний Найціннішим гравцем асоціації, шестиразовий учасник Матчу всіх зірок НБА.

Спершу захоплювався волейболом і футболом, а в баскетбол прийшов у 15 років. Переїхати таланту за океан допоміг співвітчизник Люк Мба а Муте, який захищав кольори "Мілуокі", "Сакраменто", "Міннесоти", "Філадельфії", "Кліпперс" і "Г'юстона".

До слова, раніше склали рейтинг найоплачуваніших гравців НБА з Ембіідом у топ-10.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
Одна з умов завершення війни - відмова Росії від ядерної зброї, - Міноборони
Одна з умов завершення війни - відмова Росії від ядерної зброї, - Міноборони
DAILY
Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ