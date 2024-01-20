Сброска себе от щита с мощным данком MVP сезона шокировали "Орландо": момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Лидер "76-х" ярко зажег во второй четверти противостояния с "Орландо". Во время атаки "Филы" он убрал Битадзе, а затем накинул себе от щита и вонзил сверху двумя руками.

Стараниями Эмбиида и компании "Севенти Сиксерс" одержали уверенную выездную победу (124:109). "Филадельфия" закрепилась на третьей строчке Восточной конференции НБА. В свою очередь "Мэджик" идут здесь на 8-й позиции.

Эмбиид еще и стал самым результативным на паркете. Он набрал 36 очков, сделал 7 подборов и отдал 2 передачи. В составе "Орландо" больше всего получил его визави – Уэнделл Картер – 25 пунктов, 11 подборов.

Кто такой Джоэл Эмбиид

Уроженец Яунде, на студенческом уровне выступал в составе "Канзас Джейхокс". Выбран "Филадельфией" под 3-м номером на драфте НБА-2014.

В рядах пенсильванцев проводит восьмой сезон подряд. Дважды стал самым результативным игроком регулярного чемпионата (2021/22, 2022/23). В прошлом году признан самым ценным игроком ассоциации, шестикратный участник Матча всех звезд НБА.

Сначала увлекался волейболом и футболом, а в баскетбол пришел в 15 лет. Переехать таланту за океан помог соотечественник Люк Мба а Муте, защищавший цвета "Милуоки", "Сакраменто", "Миннесоты", "Филадельфии", "Клипперс" и "Хьюстона".