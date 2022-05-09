UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Наказывают статьей за разглашение". РосСМИ придумали новый фейк о судьбе родственников погибших бойцов в Украине

Фото: росСМИ придумали новый фейк о судьбе родственников погибших бойцов ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

От родственников погибших украинских военных скрывают информацию об их судьбе. Такой фейк распространяют российские пропагандисты, добавляя что, якобы, при желании узнать против родственников открывают уголовные производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"СМИ РФ распространили тезис о том, что "руководство ВСУ хочет закрыть информацию об убитых украинских военных… а попытка выяснить их судьбу может расцениваться как повод для уголовного преследования… даже переписка с товарищами или командиром может стать поводом для уголовного дела", - говорится в сообщении.

По мнению пропагандистов, причиной такого "запрета" является "огромное количество пленных, убитых и раненых военных, что может привести к протестам их родственников".

Как сообщалось, родственники пропавших российских солдат направили в Украину более 20 тыс. обращений через телеграммы и совершили более 12 тыс. звонков на телефон "горячей линии" МВД Украины.

Также с начала полномасштабного вторжения потери России в Украину составляют около 25 650 военных личного состава. При этом были уничтожены 158 вражеских вертолетов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВооруженные силы Украины