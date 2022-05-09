"Наказывают статьей за разглашение". РосСМИ придумали новый фейк о судьбе родственников погибших бойцов в Украине

От родственников погибших украинских военных скрывают информацию об их судьбе. Такой фейк распространяют российские пропагандисты, добавляя что, якобы, при желании узнать против родственников открывают уголовные производства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
"СМИ РФ распространили тезис о том, что "руководство ВСУ хочет закрыть информацию об убитых украинских военных… а попытка выяснить их судьбу может расцениваться как повод для уголовного преследования… даже переписка с товарищами или командиром может стать поводом для уголовного дела", - говорится в сообщении.
По мнению пропагандистов, причиной такого "запрета" является "огромное количество пленных, убитых и раненых военных, что может привести к протестам их родственников".
Как сообщалось, родственники пропавших российских солдат направили в Украину более 20 тыс. обращений через телеграммы и совершили более 12 тыс. звонков на телефон "горячей линии" МВД Украины.
Также с начала полномасштабного вторжения потери России в Украину составляют около 25 650 военных личного состава. При этом были уничтожены 158 вражеских вертолетов.