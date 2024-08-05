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Наказував атакувати енергосистему України: командиру 121-го авіаполку РФ оголошено підозру

Ілюстративне фото: СБУ оголосила підозру командиру 121-го авіаполку РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Служба безпеки України повідомила про підозру командиру авіаполку РФ Олегу Скітському. Він командував ударами по енергосистемі України ракетами Х-101.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як зазначили в СБУ, вже задокументовано, що за наказами Скитського його підлеглі здійснювали масовані повітряні атаки на енергосистему України. Їх цілями були ключові енергогенеруючі підприємства та електропідстанції у Київській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях.

Для обстрілів вони підіймали у повітря ракетоносці-бомбардувальники Ту-95, з яких випускали по Україні стратегічні крилаті ракети Х-101. У результаті ворожих обстрілів були загиблі і десятки поранених серед цивільного населення України.

Атаки РФ на критичну інфраструктуру призвели до масового знеструмлення у холодну пору року житлових будинків, лікарень, шкіл та дитсадків.

Скітському заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв ведення війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що СБУ оголосила підозри двом російським генералам за причетність до обстрілів енергетичних об'єктів і мінування "зернового коридору".

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