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Приказывал атаковать энергосистему Украины: командиру 121-го авиаполка РФ объявлено подозрение

Иллюстративное фото: СБУ объявила подозрение командиру 121-го авиаполка РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении командиру авиаполка РФ Олегу Скитскому. Он командовал ударами по энергосистеме Украины ракетами Х-101.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отметили в СБУ, уже задокументировано, что по приказу Скитского его подчиненные совершали массированные воздушные атаки на энергосистему Украины. Их целями были ключевые энергогенерирующие предприятия и электроподстанции в Киевской, Житомирской, Кировоградской и Винницкой областях.

Для обстрелов они поднимали в воздух ракетоносцы-бомбардировщики Ту-95, из которых выпускали по Украине стратегические крылатые ракеты Х-101. В результате вражеских обстрелов были погибли и десятки раненых среди гражданского населения Украины.

Атаки РФ на критическую инфраструктуру привели к массовому обесточению в холодное время года жилых домов, больниц, школ и детсадов.

Скитскому заочно уведомлено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев ведения войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что СБУ объявила подозрения двум российским генералам за причастность к обстрелам энергетических объектов и минированию "зернового коридора".

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