Наказали вдарити по "Епіцентру" у Харкові. СБУ встановила імена чотирьох генералів РФ

"Служба безпеки зібрала доказову базу на військове командування РФ, яке організувало повітряний удар по цивільній інфраструктурі Харкова 25 травня 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що наказ здійснити авіаудар по Харкову віддав командувач угруповання "Північ" ЗС РФ генерал-полковник Олександр Лапін.

Після цього начальник штабу цього угруповання генерал-лейтенант Валерій Солодчук організував підготовку плану повітряної атаки.

Також до планування та здійснення ворожого бомбардування залучили ще трьох підлеглих Лапіна, а саме:

командувача 6-ю армією військово-повітряних сил та протиповітряної оборони країни-агресора генерал-лейтенанта Олега Маковецького;

начальника штабу 6-ї армії військово-повітряних сил росії генерал-майора Юрія Подоплєлова;

командира 47-го бомбардувального авіаційного полку 6-ї армії військово-повітряних сил рф полковника Олексія Лободу.

Для здійснення ворожого удару росіяни підняли у повітря бомбардувальники Су-34, які здійснили запуск по харківському гіпермаркету трьох авіабомб УМПБ Д-30СН.

"Дві з них влучили у будівлю цивільного об’єкта, ще одна – впала поблизу торговельного центру і не вибухнула", - зазначили правоохоронці.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили всім п'ятьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, які спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб).