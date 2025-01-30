Приказали ударить по "Эпицентру" в Харькове. СБУ установила имена четырех генералов РФ

Правоохранители установили четырех российских генералов, которые приказали ударить по "Эпицентру" в Харькове. Тогда 19 человек были убиты, еще 46 ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Служба безопасности собрала доказательную базу на военное командование РФ, которое организовало воздушный удар по гражданской инфраструктуре Харькова 25 мая 2024 года", - говорится в сообщении.

Установлено, что приказ осуществить авиаудар по Харькову отдал командующий группировки "Север" ВС РФ генерал-полковник Александр Лапин.

После этого начальник штаба этой группировки генерал-лейтенант Валерий Солодчук организовал подготовку плана воздушной атаки.

Также к планированию и осуществлению вражеской бомбардировки привлекли еще три подчиненных Лапина, а именно:

командующего 6-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны страны-агрессора генерал-лейтенанта Олега Маковецкого;

начальника штаба 6-й армии военно-воздушных сил России генерал-майора Юрия Подоплелова;

командира 47-го бомбардировочного авиационного полка 6-й армии военно-воздушных сил рф полковника Алексея Лободу.

Для осуществления вражеского удара россияне подняли в воздух бомбардировщики Су-34, которые осуществили запуск по харьковскому гипермаркету трех авиабомб УМПБ Д-30СН.

"Две из них попали в здание гражданского объекта, еще одна - упала вблизи торгового центра и не взорвалась", - отметили правоохранители.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили всем пятерым фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, повлекшие гибель людей, совершенные по предварительному сговору группой лиц).