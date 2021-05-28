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Накануне выходных Киев сковали пробки: какие улицы следует объехать

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Киев, Пятница 28 мая 2021 16:37
Накануне выходных Киев сковали пробки: какие улицы следует объехать Фото: в Киеве перед выходными образовались сильные пробки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве вечером 28 мая образовались пробки на дорогах. В частности, движение транспорта затруднено в центре города.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Так, движение затруднено на улице Крещатик, бульваре Тараса Шевченко, улице Большая Житомирская, Васильковская, Нижнем валу, бульваре Леси Украинки, проспекте Победы, проспекте Валерия Лобановского, улице Вадима Гетьмана.

Кроме того, пробки наблюдаются на Набережном шоссе, Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской, проспекте Степана Бандеры.

На мостах пока проезд не затруднен.

На левом берегу пробки в районе метро "Харьковская" по проспекту Николая Бажана. Кроме того - по проспекту Петра Григоренко, улице Анны Ахматовой, на Харьковском шоссе, а также по бульвару Перова и Броварскому проспекту.

Также в пробке стоят водители на Кольцевой дороге от улицы Вячеслава Черновола до метро "Теремки".

Накануне выходных Киев сковали пробки: какие улицы следует объехатьНакануне выходных Киев сковали пробки: какие улицы следует объехатьНакануне выходных Киев сковали пробки: какие улицы следует объехать

Фото: пробки в Киеве (google.com/maps)

Ранее сообщалось, что в эти выходные в Киеве будут отмечать День города.

РБК-Украина писало, что в столице на выходных ожидается прохладная погода с дождями и грозами. 29-30 мая столбики термометров покажут от +17 до +19 градусов днем.

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