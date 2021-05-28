ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Напередодні вихідних Київ скували затори: які вулиці слід об'їхати

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 28 травня 2021 16:37
Напередодні вихідних Київ скували затори: які вулиці слід об'їхати Фото: в Києві перед вихідними утворилися сильні затори (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Києві ввечері 28 травня утворилися затори на дорогах. Зокрема, рух транспорту ускладнений у центрі міста.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Так, рух ускладнено на вулиці Хрещатик, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Велика Житомирська, Васильківська, Нижньому валу, бульварі Лесі Українки, проспекті Перемоги, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Вадима Гетьмана.

Крім того, затори спостерагіються на Набережному шосе, Набережно-Хрещатицькій, Набережно-Рибальській, проспекті Степана Бандери.

На мостах поки проїзд не ускладенено.

На лівому березі затори в районі метро "Харківська" по проспекту Миколи Бажана. Крім того - по проспекту Петра Григоренка, вулиці Анни Ахматової, на Харківському шосе, а також по бульвару Перова та Броварському проспекту.

Також в заторі стоять водії на Кільцевій дорозі від вулиці В'ячеслава Чорновола до метро "Теремки".

Напередодні вихідних Київ скували затори: які вулиці слід об'їхатиНапередодні вихідних Київ скували затори: які вулиці слід об'їхатиНапередодні вихідних Київ скували затори: які вулиці слід об'їхати

Фото: затори в Києві (google.com/maps)

Раніше повідомлялося, що цими вихідними в Києві відзначатимуть День міста.

РБК-Україна писало, що у столиці на вихідних очікується прохолодна погода з дощами та грозами. 29-30 травня стовпчики термометрів покажуть від +17 до +19 градусів вдень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Київ пробки
NEWS
У фракції Меркель закликали Берлін переглянути позицію щодо постачання зброї Україні
У фракції Меркель закликали Берлін переглянути позицію щодо постачання зброї Україні
DAILY
Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна