Напередодні вихідних Київ скували затори: які вулиці слід об'їхати

В Києві ввечері 28 травня утворилися затори на дорогах. Зокрема, рух транспорту ускладнений у центрі міста.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps .

Так, рух ускладнено на вулиці Хрещатик, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Велика Житомирська, Васильківська, Нижньому валу, бульварі Лесі Українки, проспекті Перемоги, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Вадима Гетьмана.

Крім того, затори спостерагіються на Набережному шосе, Набережно-Хрещатицькій, Набережно-Рибальській, проспекті Степана Бандери.

На мостах поки проїзд не ускладенено.

На лівому березі затори в районі метро "Харківська" по проспекту Миколи Бажана. Крім того - по проспекту Петра Григоренка, вулиці Анни Ахматової, на Харківському шосе, а також по бульвару Перова та Броварському проспекту.

Також в заторі стоять водії на Кільцевій дорозі від вулиці В'ячеслава Чорновола до метро "Теремки".

Фото: затори в Києві (google.com/maps)