Накануне ВНО активизировались мошенники. Распространяют фейковые ответы на тесты

Как отметили в УЦОКО, мошенники уверяют в надежности и достоверности ответов на тесты ВНО, а для "убедительности" присылают письмо с якобы официальной ящика УЦОКО. Кроме того, злоумышленники неправомерно ставят логотип УЦОКО на свой "сомнительный контент".

"Безусловно, купить можно что угодно, но точно это не будет тест ВНО. Чтобы не стать жертвами мошенников, делайте свой выбор сознательно, пользуйтесь достоверными источниками, критически оценивайте информацию", - подчеркнули в центре.

В УЦОКО добавили, что следить за достоверной и актуальной информацией о ВНО можно на вебсайте центра, а также официальных страницах в соцсетях Facebook, Instagram и канале в Тelegram.