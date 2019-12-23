Напередодні Нового року в Києві встановлений ще один температурний рекорд

Фото: осінь у Києві (РБК-Україна)

Температура повітря піднялася вище 10 градусів

У понеділок, 23 грудня 2019 року, в Києві встановлений ще один температурний рекорд. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

За даними метеорологів, після полудня стовпчик термометра піднявся до 10,2 градусів тепла і повторив максимальне значення температури повітря для цього дня, яке було зафіксовано у 2015 році.

Як зазначили в обсерваторії, така температура повітря за кліматичною нормою відповідає максимальній температурі 25 жовтня.

"Зважаючи на високий температурний фон і прогноз Українського гідрометцентру, існує велика ймовірність перевищення сьогодні і середньодобової температури повітря у Києві, яка була встановлена у 2015 році", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у день Святого Миколая, 19 грудня 2019 року, в Києві оновлено три температурних рекорди.

Зазначимо, у середу, 18 грудня, після полудня стовпчик термометра піднявся до 15,2 градусів. За даними обсерваторії, це значення температури повітря стало найвищим за грудень у Києві за 139 років спостережень.